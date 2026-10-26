5 Berita Terpopuler: Akan Ada Kejutan untuk PPPK & PPPK Paruh Waktu, Mendagri Sudah Mendukung
jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Minggu (25/10) tentang akan ada kejutan untuk PPPK dan PPPK paruh waktu, Mendagri sudah mendukung program MBR, hingga kabar duka eantan Panglima TNI Widodo AS meninggal dunia. Simak selengkapnya!
1. Fadlun: Akan Ada Kejutan untuk PPPK & PPPK Paruh Waktu di November, Semangat!
Ketua Umum Aliansi Merah Putih (AMP) Fadlun Abdillah menyampaikan akan ada kejutan untuk PPPK dan PPPK paruh waktu di November 2026 ini
Kejutan itu berkaitan dengan kebijakan kebijakan pemerintah, yang akan dijalankan mulai Januari 2027.
Fadlun mengatakan bahwa AMP berencana bersurat kembali kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pada 11 November 2026.
Selengkapnya di Bawah:
Fadlun: Akan Ada Kejutan untuk PPPK & PPPK Paruh Waktu di November, Semangat!
2. Kabar Duka, Mantan Panglima TNI Widodo AS Meninggal Dunia
5 berita terpopuler sepanjang Minggu (25/10) tentang akan ada kejutan untuk PPPK dan PPPK paruh waktu, Mendagri sudah mendukung program MBR
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