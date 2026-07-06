5 Berita Terpopuler: Alhamdulillah, Surat Mendagri Terkait Gaji Sudah Terbit, PPPK dan P3K PW Aman

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Minggu (5/7) tentang alhamdulillah ada info penting buat P3K PW dan PPPK, surat soal gaji PPPK sudah terbit, hingga PPPK dan P3K PW sudah aman di CPNS 2026. Simak selengkapnya!

1. Surat Mendagri Terkait Gaji PPPK Sudah Terbit, Pemda Ditenggat 6 Juli

Surat Mendagri terkait gaji PPPK sudah terbit hari ini, Minggu (5/7).

Surat Nomor: 900.1/5044/SJ ini ditandatangani Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir yang mengatasnamakan Mendagri Tito Karnavian ini meminta data pemerintah daerah yang tidak mampu membayarkan kebutuhan belanja pegawai ASN daerah.

Surat tertanggal 5 JulI 2026 tersebut ditujukan kepada gubernur, bupati/wali kota seluruh Indonesia.

Baca Selengkapnya di Bawah:

Surat Mendagri Terkait Gaji PPPK Sudah Terbit, Pemda Ditenggat 6 Juli

2. Info Penting untuk Peminat Kursi CPNS 2026, PPPK dan P3K PW Aman