5 Berita Terpopuler: Alih Status PPPK PW Belum Ada Regulasi, Ada Titik-titik Rawan Seleksi CPNS, Jangan Diskriminasi

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Sabtu (13/11) tentang alih status PPPK paruh waktu belum punya regulasi, ada beberapa titik rawan dalam seleksi CPNS, hingga jangan ada diskriminasi pada TPP/TKD PPPK. Simak selengkapnya!

1. Siap Akselerasi Agenda Kebangsaan, Fuji Abdul Rohman Yakin Raih 71% Suara

Calon Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah Fuji Abdul Rohman menyampaikan stabilitas keamanan, masalah pangan, hingga dinamika geopolitik merupakan tantangan yang nyata akan dihadapi bangsa ini.

“Pemuda Muhammadiyah harus bersatu dalam semangat soliditas guna menjawab tantangan itu agar tidak berdampak pada masyarakat,” ujar Fuji, saat memimpin konsolidasi di Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (13/11).

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Siap Akselerasi Agenda Kebangsaan, Fuji Abdul Rohman Yakin Raih 71% Suara

2. Berikut Ini Titik-titik Rawan Seleksi CPNS, Naik Level PPPK Paruh Waktu juga Diawasi

Pemerintah belum merilis jadwal seleksi CPNS 2026 yang tahapannya akan dimulai pada November ini.