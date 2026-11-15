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5 Berita Terpopuler: Alih Status PPPK PW Belum Ada Regulasi, Ada Titik-titik Rawan Seleksi CPNS, Jangan Diskriminasi

5 Berita Terpopuler: Alih Status PPPK PW Belum Ada Regulasi, Ada Titik-titik Rawan Seleksi CPNS, Jangan Diskriminasi
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Tes CPNS. Ilustrasi Foto : Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Sabtu (13/11) tentang alih status PPPK paruh waktu belum punya regulasi, ada beberapa titik rawan dalam seleksi CPNS, hingga jangan ada diskriminasi pada TPP/TKD PPPK. Simak selengkapnya!

1. Siap Akselerasi Agenda Kebangsaan, Fuji Abdul Rohman Yakin Raih 71% Suara

Calon Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah Fuji Abdul Rohman menyampaikan stabilitas keamanan, masalah pangan, hingga dinamika geopolitik merupakan tantangan yang nyata akan dihadapi bangsa ini. 

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“Pemuda Muhammadiyah harus bersatu dalam semangat soliditas guna menjawab tantangan itu agar tidak berdampak pada masyarakat,” ujar Fuji, saat memimpin konsolidasi di Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (13/11). 

Selengkapnya di Bawah:

Siap Akselerasi Agenda Kebangsaan, Fuji Abdul Rohman Yakin Raih 71% Suara

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2. Berikut Ini Titik-titik Rawan Seleksi CPNS, Naik Level PPPK Paruh Waktu juga Diawasi

Pemerintah belum merilis jadwal seleksi CPNS 2026 yang tahapannya akan dimulai pada November ini.

5 berita terpopuler sepanjang Sabtu (13/11) tentang alih status PPPK paruh waktu belum punya regulasi, ada beberapa titik rawan dalam seleksi CPNS

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