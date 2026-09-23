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5 Berita Terpopuler: Alih Status Tak Bersamaan, Tes PPPK Penuh Waktu Semoga Tidak Jadi Hambatan, Cek Faktanya

5 Berita Terpopuler: Alih Status Tak Bersamaan, Tes PPPK Penuh Waktu Semoga Tidak Jadi Hambatan, Cek Faktanya
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Guru ASN terdiri dari PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Selasa (22/9) tentang alih status guru PPPK tak bersamaan, tes PPPK penuh waktu semoga tidak menjadi hambatan, hingga cek fakta Dirjen Nunuk diberhentikan. Simak selengkapnya!

1. Komisi X DPR Berharap Tes Kompetensi bagi PPPK Penuh Waktu Tidak menjadi Hambatan

Guru PPPK penuh waktu beralih status menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) mulai Januari 2027 melalui mekanisme tes kompetensi. 

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Demikian dikatakan Anggota Komisi X DPR RI Rycko Menoza terkait naik status guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu menjadi PNS. “Ini sudah hampir dipastikan mulai Januari 2027. 

Untuk PPPK penuh waktu ini akan didorong menjadi ASN (PNS), tetapi tentu dengan tes kompetensi,” ujar Rycko Menoza saat dikonfirmasi di Lampung Selatan, Minggu.

Selengkapnya di Bawah:

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Komisi X DPR Berharap Tes Kompetensi bagi PPPK Penuh Waktu Tidak menjadi Hambatan

2. Beredar Info Prof Nunuk Diberhentikan sebagai Dirjen GTK, PPPK Kaget, Cek Faktanya

5 berita terpopuler sepanjang Selasa (22/9) tentang alih status guru PPPK tak bersamaan, tes PPPK penuh waktu semoga tidak menjadi hambatan, hingga cek fakta Di

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