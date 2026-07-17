5 Berita Terpopuler: AP3KI Dorong PPPK & P3K Paruh Waktu Setara PNS, Tak Disangka, Aman?

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Kamis (16/7) tentang AP3KI dorong PPPK dan PPPK agar setara dengan PNS, tak disangka baru enam bulan PPPK sudah dapat santunan Taspen, hingga beban utang Indonesia masih aman. Simak selengkapnya!

1. Tak Disangka, Baru 6 Bulan Jadi Peserta TASPEN, Ahli Waris Nurijah Terima Manfaat Rp832,8 Juta

Ahli waris almarhumah Nurijah, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau, memperoleh manfaat perlindungan senilai Rp 832,87 juta setelah mengalami kecelakaan kerja yang berujung meninggal dunia (10/07).

Padahal Nurijah baru enam bulan menjadi peserta Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) TASPEN.

Selain itu, ahli waris juga menerima manfaat Program JKK yang terdiri atas pembiayaan perawatan sebesar Rp 649,56 juta, santunan meninggal dunia akibat kecelakaan kerja sebesar Rp 182,99 juta, serta pengembalian iuran berikut manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar Rp 312,8 ribu.

Baca Selengkapnya di Bawah:

Tak Disangka, Baru 6 Bulan Jadi Peserta TASPEN, Ahli Waris Nurijah Terima Manfaat Rp832,8 Juta

2. AP3KI Bertemu Mendagri Tito, Bahas Kedudukan PPPK & PPPK Paruh Waktu Setara PNS