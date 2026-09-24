jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Rabu (23/9) tentang APBN 2027 siap, seleksi CPNS guru diikuti honorer, PPPK, honorer dan fresh graduate, hingga tendik jangan dilupakan. Simak selengkapnya!

1. APBN 2027 Sudah Menyiapkan Anggaran PPPK Paruh Waktu Naik Level, Bukan Hanya Gaji

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi menerima tambahan anggaran pada Tahun Anggaran (TA) 2027 guna mendukung peralihan status guru PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.

Tambahan anggaran untuk peralihan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu sebesar Rp 23 triliun.

Dana tersebut bukan hanya untuk membayar gaji guru PPPK paruh waktu setelah naik naik level menjadi ASN penuh waktu, tetapi juga untuk tunjangan.

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APBN 2027 Sudah Menyiapkan Anggaran PPPK Paruh Waktu Naik Level, Bukan Hanya Gaji

2. Dirjen GTK Meminta Para Guru PPPK Paruh Waktu Mempersiapkan Diri, Perhatikan Kalimatnya