jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Rabu (25/11) tentang ASN tidak harus menunggu 10 tahun, kesempatan terbuka lebar bagi guru PPPK 35+ ikut CPNS, hingga semoga semua guru berbahagia. Simak selengkapnya!

1. Dirjen Nunuk: Semoga Kebijakan Ini Membahagiakan Seluruh Guru PPPK

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memberikan kado terindah bagi seluruh guru PPPK dan PPPK paruh waktu.

Kado ini akan disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti dalam upacara Hari Guru Nasional (HGN) 2026 pada Rabu, 25 November.

"Pak Menteri akan mengumumkan kebijakan terkait pengadaan CPNS 2027 khusus guru PPPK penuh waktu dan guru non-ASN," kata Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikdasmen Nunuk Suryani kepada JPNN, Selasa (24/11/2026).

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Dirjen Nunuk: Semoga Kebijakan Ini Membahagiakan Seluruh Guru PPPK

2. Aturan Sudah Direlaksasi, ASN Tidak Harus Menunggu 10 Tahun, Berlaku Juga untuk PPPK