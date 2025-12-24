jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Selasa (23/12) tentang baka ada relokasi guru PPPK tahun 2001/2022, honorer K2 yang tak lulus verifikasi banyak, hingga Hashim bilang begini soal sawit milik Presiden Prabowo. Simak selengkapnya!

1. Guru PPPK 2021/2022 Bakal Direlokasi Besar-besaran, Ekowi Apresiasi Gubernur

Guru PPPK 2021/2022 akhirmya direlokasi besar-besaran oleh pemerintah provinsi (pemprov) Riau.

Menurut Ketua ASN PPPK Guru 2022 provinsi Riau Eko Wibowo alias Ekowi, informasi tersebut terungkap dalam pertemuan bersama kepala Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) membahas bagaimana relokasi guru PPPK.

"Kami membahas bagaimana relokasi guru PPPK secepatnya dikabulkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini," kata Ekowi kepada JPNN, Selasa (23/12).

2. Berunjuk Rasa di OJK, AMPHI Desak Pemberian Sanksi Tegas Kepada PT Asuransi Jasa Tania