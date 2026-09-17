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5 Berita Terpopuler: Banggar DPR & Pemerintah Sepakati Dana Gaji PPPK 2027, Kekhawatiran Muncul, Soal Pengangkatan PNS?

5 Berita Terpopuler: Banggar DPR & Pemerintah Sepakati Dana Gaji PPPK 2027, Kekhawatiran Muncul, Soal Pengangkatan PNS?
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Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Foto: Dokumentasi pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Rabu (16/9) tentang Banggar DPR dan pemerintah menyepakati Rp 23 Triliun untuk gaji PPPK 2027, tetapi PPPK dan P3K paruh waktu khawatir, hingga eks honorer mendesak aturan soal pengangkatan PNS. Simak selengkapnya!

1. Menkeu Baru, Ada Hal Penting Dikhawatirkan PPPK dan PPPK Paruh Waktu

Menteri Keuangan Republik Indonesia saat ini dijabat Suahasil Nazara yang dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 14 September 2026, menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.  

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Pergantian ini menimbulkan kegelisahan di kalangan guru dan tenaga kependidikan (tendik) yang berstatus PPPK maupun PPPK paruh waktu.  

Mereka khawatir menkeu baru akan mengubah skema peningkatan status mereka, yakni guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu pada 2027. 

Adapun PPPK penuh waktu beralih menjadi ASN pusat dan akan diangkat menjadi PNS melalui tes.

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Selengkapnya di Bawah:

Menkeu Baru, Ada Hal Penting Dikhawatirkan PPPK dan PPPK Paruh Waktu

5 berita terpopuler sepanjang Rabu (16/9) tentang Banggar DPR dan pemerintah menyepakati Rp 23 Triliun untuk gaji PPPK 2027

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