menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » 5 Berita Terpopuler: Banyak PPPK dan P3K PW Terancam Sanksi, Negara Harus Menyelamatkan Mereka, Alhamdulillah Positif

5 Berita Terpopuler: Banyak PPPK dan P3K PW Terancam Sanksi, Negara Harus Menyelamatkan Mereka, Alhamdulillah Positif

5 Berita Terpopuler: Banyak PPPK dan P3K PW Terancam Sanksi, Negara Harus Menyelamatkan Mereka, Alhamdulillah Positif
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Sekjen DPP FHNK2I Tendik Herlambang Susanto menyampaikan materi usulan terkait nasib PPPK, P3K PW, dan PPPK downgrade, kepada Wakil Ketua Komite I DPD RI H. Muhdi. Foto: dokumentasi FHNK2I for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Rabu (15/7) tentang banyak PPPK dan P3K PW terancam sanksi, negara harus menyelamatkan PPPK dan P3K PW, hingga alhamdulillah ada sinyal positif dari perjuangan PPPK. Simak selengkapnya!

1. Negara Harus Menyelamatkan PPPK dan PPPK Paruh Waktu dari Gelombang PHK

Masalah yang menimpa aparatur sipil negara (ASN) di Kota Tidore Kepulauan mengundang reaksi keras PPPK dan PPPK paruh waktu. 

Baca Juga:

Itu karena Pemkot Tidore Kepulauan memangkas tunjangan ASN mulai PNS, PPPK hingga PPPK paruh waktu. 

Pemangkasan anggaran ini jadi solusi lantaran desakan massa PPPK dan PPPK paruh waktu yang melakukan aksi demo besar-besaran pada 6 Juli 2026 karena menolak dirumahkan.

Baca Selengkapnya di Bawah:

Baca Juga:

Negara Harus Menyelamatkan PPPK dan PPPK Paruh Waktu dari Gelombang PHK

2. Info Terbaru Perjuangan PPPK, P3K PW, dan Downgrade, Sinyal Positif, Alhamdulillah

5 berita terpopuler sepanjang Rabu (15/7) tentang banyak PPPK dan P3K PW terancam sanksi, negara harus menyelamatkan PPPK dan P3K PW

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI