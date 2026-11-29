jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Sabtu (28/11) tentang banyak PPPK mau pensiun, AP3KI minta jadi PNS dipercepat, hingga Menkeu bilang BSU segera cair. Simak selengkapnya!

1. AP3KI Jambi Minta PP PNS 2027 Dipercepat, Banyak PPPK Mau Pensiun

Koordinator Wilayah Asosiasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Indonesia (AP3KI) Provinsi Jambi Amaden menyuarakan aspirasi ribuan PPPK seluruh Indonesia kepada Presiden Prabowo Subianto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini, dan DPR RI.

Amaden mendesak pemerintah agar rencana pengangkatan PPPK penuh waktu menjadi PNS pada 2027 benar-benar berpihak pada pengabdian.

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AP3KI Jambi Minta PP PNS 2027 Dipercepat, Banyak PPPK Mau Pensiun

2. PPPK Paruh Waktu Teknis Bisa Beralih ke Guru PPPK, Begini Mekanismenya

Keputusan yang ditunggu ribuan guru akhirnya menemukan titik terang.