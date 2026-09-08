5 Berita Terpopuler: Batalkan Demo 7 September, Data PPPK Sudah di Tangan Dasco dan Mensesneg, Sindiran Terbuka Muncul
jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Senin (7/9) tentang demo 7 September 2026 batal, data PPPK-PPPK paruh waktu sudah di tangan Dasco dan Mensesneg, hingga sindiran untuk Solo muncul. Simak selengkapnya!
1. Data PPPK-PPPK Paruh Waktu Versi AMP Sudah di Tangan Dasco dan Mensesneg, Alhamdulillah
Data PPPK dan PPPK paruh waktu versi Aliansi Merah Putih atau AMP sudah di tangan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad serta Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.
Data ini dikumpulkan 10 forum PPPK dan PPPK paruh waktu yang tergabung dalam AMP.
Ketua Umum Aliansi Merah Putih Fadlun Abdillah mengaku lega karena seluruh data PPPK dan PPPK paruh waktu sudah diterima dua orang kepercayaan Presiden Prabowo Subianto.
Selengkapnya di Bawah:
Data PPPK-PPPK Paruh Waktu Versi AMP Sudah di Tangan Dasco dan Mensesneg, Alhamdulillah
2. PP 26/2026 Titik Balik Perjuangan Dosen PPPK Menjadi PNS
5 berita terpopuler sepanjang Senin (7/9) tentang demo 7 September 2026 batal, data PPPK-PPPK paruh waktu sudah di tangan Dasco dan Mensesneg
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