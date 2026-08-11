5 Berita Terpopuler: Bayang-bayang Menyeramkan Tetap Mengikuti PPPK, Lowongan CPNS Belum Pasti, Pemprov Angkat Tangan
jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Senin (10/8) tentang bayang-bayang menyeramkan mengikuti PPPK, lowongan CPNS belum pasti, hingga pemprov angkat tangan jumlah guru PNS menipis. Simak selengkapnya!
1. Bayang-bayang Menyeramkan Tetap Mengikuti PPPK dan P3K Paruh Waktu
Rini Antika pesimistis langkah pemerintah pusat mengucurkan dana bantuan Rp20,5 triliun kepada 497 pemda bisa menjadi solusi jitu terkait masalah pembayaran gaji PPPK dan PPPK Paruh Waktu.
Sekretaris Jenderal DPP Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia (PWI) itu mengatakan, pemerintah pusat mestinya memberikan solusi yang bisa mengatasi masalah untuk jangka panjang.
Rini mengapresiasi kebijakan pemerintah pusat membantu anggaran Rp 20,5 triliun kepada pemda agar bisa menyelamatkan PPPK dan P3K paruh waktu.
Selengkapnya di Bawah:
Bayang-bayang Menyeramkan Tetap Mengikuti PPPK dan P3K Paruh Waktu
2. Istana Serahkan Tiga Surpres ke DPR, Ada Calon Gubernur BI hingga Pimpinan OJK
5 berita terpopuler sepanjang Senin (10/8) tentang bayang-bayang menyeramkan mengikuti PPPK, lowongan CPNS belum pasti, hingga pemprov angkat tangan
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