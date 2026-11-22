jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Sabtu (21/11) tentang beredar draf PP pengadaan khusus PNS, simak penjelasan Dirjen Nunuk soal PPPK pusat, hingga pemindahan badak jawa perlu riset panjang. Simak selengkapnya!

1. Beredar Draf PP Pengadaan Khusus PNS Jabatan Pol PP, Fadlun: Semuanya Harus Diakomodasi

Beredarnya draf Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengadaan Khusus Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jabatan Polisi Pamong Praja (Pol PP) memicu gelombang kekecewaan di kalangan anggota Satpol PP di seluruh Indonesia.

Beleid yang masih dalam tahap penyusunan tersebut dinilai belum mengakomodasi aspirasi para personel di lapangan.

Ketua Umum Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN), Fadlun Abdillah, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengonfirmasi langsung keabsahan dokumen yang beredar tersebut kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).

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Beredar Draf PP Pengadaan Khusus PNS Jabatan Pol PP, Fadlun: Semuanya Harus Diakomodasi

2. Tahun Depan Hanya Ada PPPK Pusat dan PPPKD, Simak Penjelasan Dirjen Nunuk