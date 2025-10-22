jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Selasa (21/10) tentang besaran gaji dan THR PPPK paruh waktu sudah disiapkan, gaji PPPK dan lain lain pakai APBD, hingga gubernur ungkap hal menakutkan. Simak selengkapnya.

1. Sudah Ditetapkan Besaran Gaji PPPK Paruh Waktu, Disiapkan Juga THR

Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), sudah menyiapkan alokasi anggaran sekitar Rp 56 miliar pada APBD 2026 untuk gaji PPPK Paruh Waktu yang jumlahnya 3.070 pegawai.

Anggaran gaji PPPK Paruh Waktu disiapkan untuk 13 bulan.

"Anggaran gaji PPPK paruh waktu itu kami alokasikan selama 13 bulan," kata Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram Ramayoga di Mataram, Senin (20/10).

2. Gaji PPPK Paruh Waktu Tenaga Teknis dari APBD, Guru pakai BOS, Bagaimana Nakes?