5 Berita Terpopuler: Bikin Resah, Tidak Semua Guru Diangkat PNS, Perpanjangan Kontrak Kerja PPPK Tergantung Kinerja

5 Berita Terpopuler: Bikin Resah, Tidak Semua Guru Diangkat PNS, Perpanjangan Kontrak Kerja PPPK Tergantung Kinerja

5 Berita Terpopuler: Bikin Resah, Tidak Semua Guru Diangkat PNS, Perpanjangan Kontrak Kerja PPPK Tergantung Kinerja
Ilustrasi guru PPPK. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Minggu (15/2) tentang sejumlah akademisi resah dengan kondisi Tanah Air, tidak semua guru bakal diangkat PNS, hingga perpanjangan kontrak PPPK sesuai kinerja. Simak selengkapnya!

1. BKN: Perpanjangan Kontrak Kerja PPPK Tergantung Kinerja, Bukan Anggaran

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebutkan perpanjangan kontrak kerja PPPK tergantung kinerja. 

Oleh karena itu, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) jangan malas, karena kontrak kerja jadi taruhannya.  

Pejabat pembina kepegawaian (PPK) bisa saja memberhentikan PPPK karena alasan kinerja buruk. 

Menurut Wakil Kepala BKN Suharmen, sesuai aturan perundang-undangan, perpanjangan kontrak kerja PPPK ditentukan oleh kinerja. Semua aparatur sipil negara (ASN) diwajibkan mengisi e-kinerja yang akan jadi patokan penilaian oleh PPK.

BKN: Perpanjangan Kontrak Kerja PPPK Tergantung Kinerja, Bukan Anggaran

5 berita terpopuler sepanjang Minggu (15/2) tentang sejumlah akademisi resah dengan kondisi Tanah Air, tidak semua guru bakal diangkat PNS

