menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » 5 Berita Terpopuler: BKN Desak Pemda, Skema PPPK Paruh Waktu Hanya Jembatan, Gajinya Cair

5 Berita Terpopuler: BKN Desak Pemda, Skema PPPK Paruh Waktu Hanya Jembatan, Gajinya Cair

5 Berita Terpopuler: BKN Desak Pemda, Skema PPPK Paruh Waktu Hanya Jembatan, Gajinya Cair
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Jadwal penyerahan SK PPPK Paruh Waktu Pemkot Mataram 22 Desember 2025. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Sabtu (13/12) tentang BKN desak pemda untuk menetapkan SMPT 1 Januari, skema PPPK cuma jembatan, hingga gaji PPPK cair. Simak selengkapnya! 

1. Gaji PPPK Paruh Waktu Rp1,5 Juta, SPMT 1 Januari 2026

Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), sudah menyiapkan anggaran untuk gaji PPPK paruh waktu. 

Baca Juga:

Adapun penyerahan SK pengangkatan PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemkot Mataram dijadwalkan pada 22 Desember 2025. 

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram Taufik Priyono menyebutkan, penerima SK PPPK Paruh Waktu sebanyak 3.067 orang.

Baca Selengkapnya, di Bawah:

Baca Juga:

Gaji PPPK Paruh Waktu Rp1,5 Juta, SPMT 1 Januari 2026

2. BKN Desak Pemda Tetapkan SPMT PPPK Paruh Waktu Paling Lambat 1 Januari 2026

5berita terpopuler sepanjang Sabtu (13/12) tentang BKN desak pemda untuk menetapkan SMPT 1 Januari, skema PPPK cuma jembatan, hingga gaji PPPK cair.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI