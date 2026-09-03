5 Berita Terpopuler: BKN Siapkan 15 Kebijakan, PPPK Heran Alih Status Harus Pakai Tes, Ada Pengaruh Pihak Luar?
jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Rabu (2/9) tentang BKN siapkan 15 kebijakan untuk ASN, PPPK heran alih status harus pakai tes, hingga ada pengaruh pihak luar soal pencabutan pengujian materiil Undang-Undang Polri? Simak selengkapnya!
1. BKN Siapkan 15 Kebijakan Pro-Karier ASN, PNS dan PPPK Harus Tahu
Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyiapkan 15 kebijakan pro-karier ASN.
PNS dan PPPK harus tahu informasinya.
Plt. Sekretaris Utama BKN Rahman Hadi menyampaikan bahwa keterbatasan anggaran tidak menjadi penghalang bagi BKN untuk terus melakukan transformasi manajemen ASN.
Sebaliknya, keterbatasan anggaran justru mendorong BKN semakin selektif dalam menentukan prioritas.
Selengkapnya di Bawah:
BKN Siapkan 15 Kebijakan Pro-Karier ASN, PNS dan PPPK Harus Tahu
5 berita terpopuler sepanjang Rabu (2/9) tentang BKN siapkan 15 kebijakan untuk ASN, PPPK heran alih status harus pakai tes
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