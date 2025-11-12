menu
5 Berita Terpopuler: BKN Verifikasi Data, Banyak PPPK Paruh Waktu Diangkat, Sebanyak 1,1 Juta Honorer Bisa jadi PNS Tanpa Tes
PPPK Paruh Waktu juga termasuk ASN. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Selasa (11/11) tentang BKN verifikasi data honorer, banyak banget PPPK paruh waktu, hingga 1,1 juta honorer bisa jadi PNS tanpa tes. Simak selengkapnya! 

1. Banyak Banget PPPK Paruh Waktu Penerima SK Pengangkatan

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan kepada 8.533 PPPK paruh waktu di lingkungan pemda setempat, pada Senin (10/11). 

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang menerima SK pengangkatan terdiri dari guru, tenaga teknis, dan tenaga kesehatan. 

"PPPK yang menerima SK terdiri atas 724 guru, 7.808 tenaga teknis dan 1 tenaga kesehatan," ujar Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas di Medan, Senin.

2. Kepala BKN Ungkap Jumlah PPPK Paruh Waktu Penerima SK, Honorer Bisa Puyeng

