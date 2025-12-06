menu
JPNN.com » Nasional » Humaniora » 5 Berita Terpopuler: Bocoran Nominal Gaji & Tunjangan PPPK Paruh Waktu, Selanjutnya Naik Status Full Time, Ini Sejarah

5 Berita Terpopuler: Bocoran Nominal Gaji & Tunjangan PPPK Paruh Waktu, Selanjutnya Naik Status Full Time, Ini Sejarah

5 Berita Terpopuler: Bocoran Nominal Gaji & Tunjangan PPPK Paruh Waktu, Selanjutnya Naik Status Full Time, Ini Sejarah
Sebanyak 8.164 honorer di Pemkab Sukabumi dilantik sebagai PPPK paruh waktu pada Kamis 4 Desember 2025. Foto: dok. Aliansi R2 R3 for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Jumat (5/12) tentang bocoran nominal gaji dan tunjangan PPPK paruh waktu, selanjutnya PPPK naik status full time, hingga tuntas sejarah pengangkatan PPPK. Simak selengkapnya! 

1. PPPK Paruh Waktu Dikontrak 1 Tahun, Selanjutnya Naik Status Full Time, Semoga

Sebanyak 8.164 honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, resmi menyandang status ASN PPPK paruh waktu.

Pelantikan PPPK Paruh Waktu Pemkab Sukabumi sudah dilaksanakan pada Kamis, 4 Desember 2025. 

Walaupun sudah menjadi PPPK paruh waktu, tetapi mereka belum bisa menikmati gajinya. Juga belum tahu berapa gaji pokok PPPK Paruh Waktu.

PPPK Paruh Waktu Dikontrak 1 Tahun, Selanjutnya Naik Status Full Time, Semoga

2. Bocoran Nominal Gaji & Tunjangan PPPK Paruh Waktu Bikin Senang, Gede Ternyata

5 berita terpopuler sepanjang Jumat (5/12) tentang bocoran nominal gaji dan tunjangan PPPK paruh waktu, selanjutnya PPPK naik status full time

