5 Berita Terpopuler: Bupati Blak-blakan, Ingat PPPK Paruh Waktu juga ASN, tetapi Sumber Gajinya Beda-beda

Selasa (18/11)

1. Sebegini Gaji PPPK Paruh Waktu, Sumbernya Berbeda-beda

Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah menerbitkan Nomor Induk Pegawai (NIP) untuk 2.937 PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram Taufik Priyono menyebutkan, masih ada 133 calon PPPK Paruh Waktu yang belum diterbitkan NIP-nya oleh BKN.

"Sementara sisanya 133 masih dalam tahap verifikasi di Badan Kepegawaian Negara (BKN)," kata Taufik Priyono di Mataram, Senin (17/11).

2. Ingat ya, PPPK Paruh Waktu juga ASN, Punya NIP