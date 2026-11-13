5 Berita Terpopuler: Cerita Prabowo, Orang Jahat Sudah Ketahuan, Bursa Wapres Pengganti Gibran Terbuka
jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Kamis (12/11) tentang cerita Prabowo bersih-bersih iklan di Bundaran HI, Prabowo bilang orang jahat sudah ketahuan, hingga bursa cawapres terbuka setelah pengunduran diri Gibran. Simak selengkapnya!
1. Presiden Prabowo: Orang Jahat Sudah Ketahuan, Saudara-saudara
Saat berpidato dalam perayaan HUT ke-15 Partai NasDem di Jakarta, Rabu (11/11) malam, Presiden Prabowo Subianto mengungkit narasi “Indonesia gelap”.
Presiden Prabowo mengatakan narasi 'Indonesia gelap' sebagai suatu penggambaran yang jahat dan dibuat oleh orang-orang yang disebutnya memiliki niat buruk terhadap bangsa.
Prabowo mempertanyakan alasan pihak-pihak tertentu menyebarkan narasi tersebut hingga dinilai dapat merusak citra Indonesia.
Selengkapnya di Bawah:
Presiden Prabowo: Orang Jahat Sudah Ketahuan, Saudara-saudara
2. Puan, AHY, Sultan B Najamudin, dan Dasco Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran
5 berita terpopuler sepanjang Kamis (12/11) tentang cerita Prabowo bersih-bersih iklan di Bundaran HI, Prabowo bilang orang jahat sudah ketahuan
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