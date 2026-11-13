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5 Berita Terpopuler: Cerita Prabowo, Orang Jahat Sudah Ketahuan, Bursa Wapres Pengganti Gibran Terbuka

5 Berita Terpopuler: Cerita Prabowo, Orang Jahat Sudah Ketahuan, Bursa Wapres Pengganti Gibran Terbuka
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Presiden Prabowo Subianto bersalaman dengan Presiden RI ke 7 Joko Widodo seusai Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8). Foto : Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Kamis (12/11) tentang cerita Prabowo bersih-bersih iklan di Bundaran HI, Prabowo bilang orang jahat sudah ketahuan, hingga bursa cawapres terbuka setelah pengunduran diri Gibran. Simak selengkapnya!

1. Presiden Prabowo: Orang Jahat Sudah Ketahuan, Saudara-saudara

Saat berpidato dalam perayaan HUT ke-15 Partai NasDem di Jakarta, Rabu (11/11) malam, Presiden Prabowo Subianto mengungkit narasi “Indonesia gelap”.

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Presiden Prabowo mengatakan narasi 'Indonesia gelap' sebagai suatu penggambaran yang jahat dan dibuat oleh orang-orang yang disebutnya memiliki niat buruk terhadap bangsa. 

Prabowo mempertanyakan alasan pihak-pihak tertentu menyebarkan narasi tersebut hingga dinilai dapat merusak citra Indonesia.

Selengkapnya di Bawah:

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Presiden Prabowo: Orang Jahat Sudah Ketahuan, Saudara-saudara

2. Puan, AHY, Sultan B Najamudin, dan Dasco Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran

5 berita terpopuler sepanjang Kamis (12/11) tentang cerita Prabowo bersih-bersih iklan di Bundaran HI, Prabowo bilang orang jahat sudah ketahuan

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