jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Rabu (18/2) tentang guru PPPK sekolah garuda yang jadi prioritas CPNS 2026, surat terbuka untuk Presiden dilayangkan, hingga siapa yang salah soal munculnya tembok ratapan di rumah Jokowi. Simak selengkapnya!

1. Surat Terbuka untuk Presiden: Suara Nurani Pengabdian Memohon Keadilan dalam Kebijakan ASN PPPK

Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK) lintas profesi yang tergabung dalam Aliansi Merah Putih (AMP) meminta kebijakan berkeadilan kepada pemerintah.

Mereka minta pemerintah di bawah komando Presiden Prabowo Subianto tidak pilih kasih dalam memperlakukan PPPK.

Upaya menemui Presiden Prabowo terus dilakukan, tetapi selalu terhalang birokrasi. Kali ini Ketua Umum AMP Fadlun Abdillah melayangkan Surat Terbuka kepada Presiden Prabowo.

2. Guru PPPK Sekolah Garuda Jadi Prioritas di Seleksi CPNS 2026, Ada Afirmasi