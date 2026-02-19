menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » 5 Berita Terpopuler: Cuma Guru PPPK Sekolah Garuda yang Jadi Prioritas, Surat Terbuka untuk Presiden Dilayangkan, Salah Siapa?

5 Berita Terpopuler: Cuma Guru PPPK Sekolah Garuda yang Jadi Prioritas, Surat Terbuka untuk Presiden Dilayangkan, Salah Siapa?

5 Berita Terpopuler: Cuma Guru PPPK Sekolah Garuda yang Jadi Prioritas, Surat Terbuka untuk Presiden Dilayangkan, Salah Siapa?
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Sudah banyak honorer diangkat menjadi ASN PPPK dan PPPK Paruh Waktu. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Rabu (18/2) tentang guru PPPK sekolah garuda yang jadi prioritas CPNS 2026, surat terbuka untuk Presiden dilayangkan, hingga siapa yang salah soal munculnya tembok ratapan di rumah Jokowi. Simak selengkapnya!

1. Surat Terbuka untuk Presiden: Suara Nurani Pengabdian Memohon Keadilan dalam Kebijakan ASN PPPK

Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK) lintas profesi yang tergabung dalam Aliansi Merah Putih (AMP) meminta kebijakan berkeadilan kepada pemerintah. 

Baca Juga:

Mereka minta pemerintah di bawah komando Presiden Prabowo Subianto tidak pilih kasih dalam memperlakukan PPPK

Upaya menemui Presiden Prabowo terus dilakukan, tetapi selalu terhalang birokrasi. Kali ini Ketua Umum AMP Fadlun Abdillah melayangkan Surat Terbuka kepada Presiden Prabowo.

Baca Selengkapnya di Bawah:

Baca Juga:

Surat Terbuka untuk Presiden: Suara Nurani Pengabdian Memohon Keadilan dalam Kebijakan ASN PPPK

2. Guru PPPK Sekolah Garuda Jadi Prioritas di Seleksi CPNS 2026, Ada Afirmasi

5 berita terpopuler sepanjang Rabu (18/2) tentang guru PPPK sekolah garuda yang jadi prioritas CPNS 2026, surat terbuka untuk Presiden dilayangkan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI