5 Berita Terpopuler: Data Pembanding PPPK & PPPK Paruh Waktu Bagai Langit dan Bumi, Semua Diangkut
jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Minggu (6/9) tentang data pembanding PPPK dan PPPK Paruh Waktu bagai langit dan bumi, semua penumpang di Bandara Soetta diangkut Whoosh, hingga ada oknum TNI ditangkap karena perzinahan. Simak selengkapnya!
1. Data Pembanding PPPK & PPPK Paruh Waktu Tidak Sevalid BKN, Said: Bumi Langit!
Data pembanding PPPK dan PPPK paruh waktu dinilai tidak sevalid database Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Data pembanding yang diminta Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad kepada PPPK dan PPPK paruh waktu ini tidak akan terakomodasi semuanya, apalagi waktumya hanya empat hari.
Selengkapnya di Bawah:
Data Pembanding PPPK & PPPK Paruh Waktu Tidak Sevalid BKN, Said: Bumi Langit!
2. Operasi Modifikasi Cuaca Berhasil Datangkan Hujan di Kalteng dan Kalbar
Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup mengintensifkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
5 berita terpopuler sepanjang Minggu (6/9) tentang data pembanding PPPK dan PPPK Paruh Waktu bagai langit dan bumi, semua penumpang di Bandara Soetta
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