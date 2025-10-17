5 Berita Terpopuler: Data Terbaru Keluar, Terungkap Terang, Gaji PPPK Paruh Waktu Lebih Besar

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Kamis (16/10) tentang data terbaru keluar soal jumlah honorer, terungkap penyebab honorer jadi PPPK paruh waktu tahun depan, hingga gaji PPPK paruh waktu lebih besar dari pada honorer. Simak selengkapnya!

1. Terungkap Alasan Honorer Resmi jadi PPPK Paruh Waktu 1 Januari 2026, Bukan soal Anggaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dinilai mampu menyelesaikan penataan tenaga non-ASN atau honorer, sebagian di antaranya melalui skema PPPK Paruh Waktu.

Apresiasi diberikan, juga lantaran penyelesaian masalah honorer sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

"Kebijakan pemerintah dapat dijalankan dengan baik oleh Jateng. Dari total 13.594 non-ASN, seluruhnya sudah berproses, dan sekitar 82 persen sudah sampai tahap penerbitan NIP (nomor induk pegawai)," kata Wakil Ketua Komite I DPD RI Dr. Muhdi di Semarang, Rabu (15/10).

2. Gaji PPPK Paruh Waktu Lebih Besar Dibanding saat Masih Honorer, Alhamdulillah