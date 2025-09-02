menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » 5 Berita Terpopuler: Demo Besar-besaran di Bandung, Ada Massa Berpakaian Hitam-Hitam, Aparat Langsung Bertindak

5 Berita Terpopuler: Demo Besar-besaran di Bandung, Ada Massa Berpakaian Hitam-Hitam, Aparat Langsung Bertindak

5 Berita Terpopuler: Demo Besar-besaran di Bandung, Ada Massa Berpakaian Hitam-Hitam, Aparat Langsung Bertindak
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan. Foto: Humas Polda Jabar

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Senin (1/9) tentang demo besa-besaran di Badung pecah, ada massa berpakaian hitam hitam, hingga aparat langsung bertindak saat demo mulai ricuh. Simak selengkapnya!

1. Menyeruak Kabar Demo Besar-besaran di Bandung Hari Ini, Kapolda Minta Bantuan Pangdam

Menyeruak kabar bakal ada aksi demo besar-besaran di Kota Bandung, Jawa Barat, pada hari ini Senin 1 September 2025.

Baca Juga:

Mengantisipasi aksi demo hari ini, TNI dan Polri menyiagakan pasukan gabungan untuk menjaga kondusivitas, terutama di kawasan Gedung DPRD Jaba serta sejumlah titik strategis lainnya.

Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan menegaskan bahwa hingga saat ini pihak kepolisian belum menerima surat izin resmi terkait rencana aksi tersebut.

Selengkapnya di Bawah:

Baca Juga:

Menyeruak Kabar Demo Besar-besaran di Bandung Hari Ini, Kapolda Minta Bantuan Pangdam

2. Demo di Bandung Hari Ini Rusuh, Massa Berpakaian Hitam-hitam Beraksi, Siapa Mereka?

5 berita terpopuler sepanjang Senin (1/9) tentang demo besa-besaran di Badung pecah, ada massa berpakaian hitam hitam, hingga aparat langsung bertindak

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI