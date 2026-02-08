menu
JPNN.com » Nasional » Humaniora » 5 Berita Terpopuler: Detik-Detik OTT KPK di Emeralda Golf Depok Terungkap, Deal Pimpinan PN Depok dan Karabha Digdaya Terbongkar

Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan setelah terjerat OTT KPK, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (7/2/2026) dini hari. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/bar

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Sabtu (7/2) tentang detik-detik OTT KPK di Depok, pimpinan PN Depok minta 1 M kepada Karabha Digdaya, hingga ternyata ini penyebab seseorang PPPK tiba-tiba tak masuk kerja. Simak selengkapnya!

1. Seorang PPPK Tidak Masuk Kerja sejak Senin, Rekannya Curiga, Oh Ternyata

Seorang pegawai berstatus PPPK di Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara (RSPAU) Halim Perdanakusuma ditemukan sudah meninggal dunia di kamar kontrakannya di kawasan Pondok Gede, Kota Bekasi. 

Polda Metro Jaya masih menyelidiki kematian seorang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berinisial NHW (31) itu. 

"Korban diketahui bernama NHW (31), pegawai PPPK RUSPAU Halim PK," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Budi Hermanto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (6/2).

2. Detik-Detik OTT KPK di Emeralda Golf Depok, Terjadi Pengejaran, Pak Hakim Ditangkap

5 berita terpopuler sepanjang Sabtu (7/2) tentang detik-detik OTT KPK di Depok, pimpinan PN Depok minta 1 M kepada Karabha Digdaya, hingga ternyata ini penyebab

