5 Berita Terpopuler: Detik-Detik OTT KPK di Emeralda Golf Depok Terungkap, Deal Pimpinan PN Depok dan Karabha Digdaya Terbongkar
jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Sabtu (7/2) tentang detik-detik OTT KPK di Depok, pimpinan PN Depok minta 1 M kepada Karabha Digdaya, hingga ternyata ini penyebab seseorang PPPK tiba-tiba tak masuk kerja. Simak selengkapnya!
1. Seorang PPPK Tidak Masuk Kerja sejak Senin, Rekannya Curiga, Oh Ternyata
Seorang pegawai berstatus PPPK di Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara (RSPAU) Halim Perdanakusuma ditemukan sudah meninggal dunia di kamar kontrakannya di kawasan Pondok Gede, Kota Bekasi.
Polda Metro Jaya masih menyelidiki kematian seorang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berinisial NHW (31) itu.
"Korban diketahui bernama NHW (31), pegawai PPPK RUSPAU Halim PK," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Budi Hermanto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (6/2).
Baca Selengkapnya di Bawah:
Seorang PPPK Tidak Masuk Kerja sejak Senin, Rekannya Curiga, Oh Ternyata
2. Detik-Detik OTT KPK di Emeralda Golf Depok, Terjadi Pengejaran, Pak Hakim Ditangkap
5 berita terpopuler sepanjang Sabtu (7/2) tentang detik-detik OTT KPK di Depok, pimpinan PN Depok minta 1 M kepada Karabha Digdaya, hingga ternyata ini penyebab
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pimpinan PN Depok Minta Rp 1 M kepada Karabha Digdaya, Disepakati Rp 850 Juta, Lalu Ditangkap KPK
- Kurang 60 Menit, Sunarto Merestui Penangkapan Ketua PN Depok
- Saksi Sebut Ada Aliran Uang kepada Ida Fauziyah, KPK Merespons Begini
- KPK Dalami Suap Hakim soal Sengketa Lahan, Eks Pimpinan PN Depok Siap-Siap Saja
- Sebelum Ketua PN Depok Tertangkap, Ada Sepucuk Surat Penting
- 5 Berita Terpopuler: Bikin Geger, Terungkap Bocoran OTT KPK di Depok, Mulyono Mengaku Berdosa