5 Berita Terpopuler: Dikritik, Perpres Alih Status ke PPPK & PNS Bikin Was-Was, Rencananya Lebih Cepat
jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Sabtu (1/11) tentang Polda Metro Jaya dikritik karena Hari Sumpah Pemuda, Perpres alih status bikin status, bikin was-was, hingga soal rencana alih status akan dipercepat. Simak selengkapnya!
1. Membaca Draf Perpres Alih Status ke PPPK & PNS, Fadlun Terkejut dan Waswas
Ketua Umum Aliansi Merah Putih (AMP) Fadlun Abdillah mengaku sudah membaca draf Peraturan Presiden atau Perpres alih status PPPK baik paruh waktu maupun penuh waktu ke PPPK dan PNS yang akan dieksekusi mulai Januari 2027.
Walaupun hanya beberapa pasal yang dlbaca, tetapi Fadlun mengaku waswas, lalu berpikir dampak negatif maupun positif kepada PPPK paruh waktu dan penuh waktu.
Selengkapnya di Bawah:
Membaca Draf Perpres Alih Status ke PPPK & PNS, Fadlun Terkejut dan Waswas
2. Soal Alih Status PPPK, BKN: Rencananya Cukup Perpres, Lebih Cepat
Soal alih status PPPK dan PPPK paruh waktu, Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Suharmen menyampaikan informasi terbaru.
5 berita terpopuler sepanjang Sabtu (1/11) tentang Polda Metro Jaya dikritik karena Hari Sumpah Pemuda, Perpres alih status bikin status, bikin was-was
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