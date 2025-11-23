5 Berita Terpopuler: Dua Dosa Terungkap, PPPK Paruh Waktu akan Dihapus, Ini Alasannya

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Sabtu (22/11) tentang dua dosa Gus Yahya menurut Dewan Syuro PBNU, PPPK paruh waktu akan dihapus, hingga ini alasan Gibran menggantikan Prabowo di KTT G20. Simak selengkapnya!

1. PPPK Paruh Waktu akan Dihapus, Semua Diarahkan ke PNS? Jawaban Pemerintah Tegas

PPPK paruh waktu akan dihapus, semua dialihkan ke PNS? Pertanyaan ini mengemuka di kalangan PPPK maupun PPPK paruh waktu.

Banyak di antaranya yang bertanya-tanya apakah PPPK maupun PPPK paruh waktu akan dialihkan ke PNS.

Mereka juga mendesak pengalihan PPPK, PPPK paruh waktu ke PNS tanpa tes lagi. "Kalau PPPK paruh waktu mau dihapus, PPPK penuh waktu dialhkan ke PNS ya," kata Ketua Solidaritas Nasional Wiyatabakti Indonesia (SNWI) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Susi Maryani kepada JPNN, Sabtu (22/11).

Baca Selengkapnya, di Bawah:

PPPK Paruh Waktu akan Dihapus, Semua Diarahkan ke PNS? Jawaban Pemerintah Tegas

2. 2 'Dosa Besar' Gus Yahya dalam Pandangan Syuriyah PBNU