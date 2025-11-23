menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » 5 Berita Terpopuler: Dua Dosa Terungkap, PPPK Paruh Waktu akan Dihapus, Ini Alasannya

5 Berita Terpopuler: Dua Dosa Terungkap, PPPK Paruh Waktu akan Dihapus, Ini Alasannya

5 Berita Terpopuler: Dua Dosa Terungkap, PPPK Paruh Waktu akan Dihapus, Ini Alasannya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
PPPK Paruh Waktu akan dihapus, apakah semua diarahkan ke PNS? Jawaban pemerintah tegas.. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Sabtu (22/11) tentang dua dosa Gus Yahya menurut Dewan Syuro PBNU, PPPK paruh waktu akan dihapus, hingga ini alasan Gibran menggantikan Prabowo di KTT G20. Simak selengkapnya! 

1. PPPK Paruh Waktu akan Dihapus, Semua Diarahkan ke PNS? Jawaban Pemerintah Tegas

PPPK paruh waktu akan dihapus, semua dialihkan ke PNS? Pertanyaan ini mengemuka di kalangan PPPK maupun PPPK paruh waktu.  

Baca Juga:

Banyak di antaranya yang bertanya-tanya apakah PPPK maupun PPPK paruh waktu akan dialihkan ke PNS. 

Mereka juga mendesak pengalihan PPPK, PPPK paruh waktu ke PNS tanpa tes lagi. "Kalau PPPK paruh waktu mau dihapus, PPPK penuh waktu dialhkan ke PNS ya," kata Ketua Solidaritas Nasional Wiyatabakti Indonesia (SNWI) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Susi Maryani kepada JPNN, Sabtu (22/11).

Baca Selengkapnya, di Bawah:

Baca Juga:

PPPK Paruh Waktu akan Dihapus, Semua Diarahkan ke PNS? Jawaban Pemerintah Tegas

2. 2 'Dosa Besar' Gus Yahya dalam Pandangan Syuriyah PBNU

5 berita terpopuler sepanjang Sabtu (22/11) tentang dua dosa Gus Yahya menurut Dewan Syuro PBNU, PPPK paruh waktu akan dihapus

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI