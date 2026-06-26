5 Berita Terpopuler: Gaji dan TPP ke-13 PNS & PPPK Sudah Cair Semua, Insentif Honorer Naik Berlipat-lipat
jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Kamis (25/6) tentang gaji dan TPP ke-13 PNS dan PPPK sudah cair semua, insentif honorer naik berlipat, hingga Chabibi Syaefudin sampaikan analisis soal korupsi Djaka Budi. Simak selengkapnya!
1. Gaji dan TPP ke-13 PNS & PPPK Sudah Cair Semua, Saatnya Berbelanja
Pembayaran gaji ke-13 dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ke-13 bagi PNS dan PPPK di lingkungan Pemerintah Kota Jambi sudah tuntas.
Pemkot Jambi mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memanfaatkan gaji ke-13 dan TPP ke-13 dengan berbelanja produk lokal untuk bisa menggerakkan ekonomi daerah.
Wali Kota Jambi Maulana mengatakan Pemkot telah menuntaskan pencairan gaji ke-13 dan TPP ke-13 bagi ASN PNS dan PPPK sebagai bentuk komitmen dalam memenuhi hak pegawai sekaligus menjaga daya beli masyarakat.
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Gaji dan TPP ke-13 PNS & PPPK Sudah Cair Semua, Saatnya Berbelanja
2. Ratusan Ribu Honorer Tidak Diangkat jadi PPPK, tetapi Insentif Naik Berlipat-lipat
5 berita terpopuler sepanjang Kamis (25/6) tentang gaji dan TPP ke-13 PNS dan PPPK sudah cair semua, insentif honorer naik berlipat-lipat
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