5 Berita Terpopuler: Gaji dan Tunjangan Guru Sudah Aman, Ribuan PPPK Terima SK, tetapi Tak Boleh Pakai Seragam Korpri?
jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Selasa (30/9) tentang gaji dan tunjangan guru sudah aman di RUU Sindiknas, ribuan PPPK terima SK, hingga benarkah PPPK tak boleh pakai seragam Korpri? Simak selengkapnya!
1. Rodi Calon PPPK Paruh Waktu Pulang dari Tanah Suci Menghadap Bupati
Penyandang disabilitas bernama Muhammad Rodi Kurnia yang merupakan salah satu calon PPPK Paruh Waktu menghadap Bupati Karawang, Jawa Barat, seusai ibadah umrah.
Rodi bersilaturahmi ke kantor Bupati Karawang Aep Syaepuloh di kompleks Pemkab Karawang pada Senin (29/9), sepulang dari umrah.
Baca Selengkapnya, di Bawah:
Rodi Calon PPPK Paruh Waktu Pulang dari Tanah Suci Menghadap Bupati
2. PPPK Paruh Waktu Dilarang Pakai Korpri? Penjelasan Prof Zudan Bikin Tenang ASN
Pelantikan PPPK paruh waktu sudah berlangsung sejak Senin, 29 September 2025.
5 berita terpopuler sepanjang Selasa (30/9) tentang gaji dan tunjangan guru sudah aman di RUU Sindiknas, ribuan PPPK terima SK
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Gubernur Mewanti-wanti Para PPPK, pakai Frasa Jangan Sekali-kali
- Survei KIC Membuktikan SPMB Lebih Baik dari PPDB, Kemendikdasmen Percepat Sosialisasi
- Kapan NIP PPPK Paruh Waktu Terbit? Begini Penjelasan Pejabat Terkait
- Kemendikdasmen: April 2026 Pelaksanaan TKA SD & SMP, Soal Disusun Pemda-Pusat
- Guru Honorer Prioritas jadi Penanggung Jawab MBG, Insentif Cair 10 Hari Sekali
- Inilah Pasal di RUU Sisdiknas yang Bikin Guru Makin Sejahtera