menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » 5 Berita Terpopuler: Gaji dan Tunjangan Guru Sudah Aman, Ribuan PPPK Terima SK, tetapi Tak Boleh Pakai Seragam Korpri?

5 Berita Terpopuler: Gaji dan Tunjangan Guru Sudah Aman, Ribuan PPPK Terima SK, tetapi Tak Boleh Pakai Seragam Korpri?

5 Berita Terpopuler: Gaji dan Tunjangan Guru Sudah Aman, Ribuan PPPK Terima SK, tetapi Tak Boleh Pakai Seragam Korpri?
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Komisi X DPR RI memastikan gaji & tunjangan guru aman di RUU Sisdiknas, komponen tunjangan yang diberikan juga banyak. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Selasa (30/9) tentang gaji dan tunjangan guru sudah aman di RUU Sindiknas, ribuan PPPK terima SK, hingga benarkah PPPK tak boleh pakai seragam Korpri? Simak selengkapnya!

1. Rodi Calon PPPK Paruh Waktu Pulang dari Tanah Suci Menghadap Bupati

Penyandang disabilitas bernama Muhammad Rodi Kurnia yang merupakan salah satu calon PPPK Paruh Waktu menghadap Bupati Karawang, Jawa Barat, seusai ibadah umrah. 

Baca Juga:

Rodi bersilaturahmi ke kantor Bupati Karawang Aep Syaepuloh di kompleks Pemkab Karawang pada Senin (29/9), sepulang dari umrah.

Baca Selengkapnya, di Bawah:

Rodi Calon PPPK Paruh Waktu Pulang dari Tanah Suci Menghadap Bupati

Baca Juga:

2. PPPK Paruh Waktu Dilarang Pakai Korpri? Penjelasan Prof Zudan Bikin Tenang ASN

Pelantikan PPPK paruh waktu sudah berlangsung sejak Senin, 29 September 2025. 

5 berita terpopuler sepanjang Selasa (30/9) tentang gaji dan tunjangan guru sudah aman di RUU Sindiknas, ribuan PPPK terima SK

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI