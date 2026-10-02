jpnn.com - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Kamis (1/10) tentang gaji guru PPPK ditarik ke pusat, catat 9 poin bagi P3K paruh waktu, hingga SK penting bagi PPPK sudah diteken. Simak selengkapnya!

1. PPPK Paruh Waktu Guru & Tendik Bertemu Dirjen Nunuk, Ini 9 Poin Pentingnya

PPPK paruh waktu guru dan Tendik melakukan pertemuan dengan Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan Dasar Menengah (Kemendikdasmen) Nunuk Suryani pada Selasa (29/9) kemarin.

Ada sembilan poin penting yang dibahas oleh Dirjen Nukuk Suryani.

Hasilnya cukup melegakan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Guru Tenaga Kependidikan Nusantara (GTKN).

Selengkapnya di Bawah:

PPPK Paruh Waktu Guru & Tendik Bertemu Dirjen Nunuk, Ini 9 Poin Pentingnya

2. Gaji Guru PPPK Ditarik ke Pusat, Tendik Bagaimana?