menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » 5 Berita Terpopuler: Gaji Guru PPPK Siap-Siap Dibayar Pusat, Pengangkatan PNS Harus Tes, Honorer Boleh Memilih

5 Berita Terpopuler: Gaji Guru PPPK Siap-Siap Dibayar Pusat, Pengangkatan PNS Harus Tes, Honorer Boleh Memilih

5 Berita Terpopuler: Gaji Guru PPPK Siap-Siap Dibayar Pusat, Pengangkatan PNS Harus Tes, Honorer Boleh Memilih
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Massa honorer K2 menggelar aksi unjuk rasa menuntut diangkat menjadi CPNS, beberapa tahun lalu. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Kamis (24/9) tentang gaji guru PPPK dibayar pusat, pengangkatan PNS harus tes, hingga honorer boleh memilih menjadi PPPK dan PNS. Simak selengkapnya!

1. Apakah Belum Ikut PPG Bisa Mendaftar CPNS Formasi Guru? Prof Nunuk Menjawab

Berikut ini informasi terbaru dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengenai seleksi CPNS formasi guru.

Baca Juga:

Kemendikdasmen siap membuka seleksi CPNS untuk formasi guru dengan jumlah kuota kurang lebih 139 ribu. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikdasmen Nunuk Suryani mengatakan pihaknya siap menuntaskan kekurangan guru yang saat ini jumlahnya mencapai 464.856 dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia dalam tiga tahun.

Selengkapnya di Bawah:

Apakah Belum Ikut PPG Bisa Mendaftar CPNS Formasi Guru? Prof Nunuk Menjawab

Baca Juga:

2. Pengangkatan PPPK ke PNS Harus Tes, Diadu dengan Fresh Graduate? Sudah Ditebak Hasilnya

Pengangkatan PPPK ke PNS harus tes lagi. 

5 berita terpopuler sepanjang Kamis (24/9) tentang gaji guru PPPK dibayar pusat, pengangkatan PNS harus tes, hingga honorer boleh memilih menjadi PPPK dan PNS.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co