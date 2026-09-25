5 Berita Terpopuler: Gaji Guru PPPK Siap-Siap Dibayar Pusat, Pengangkatan PNS Harus Tes, Honorer Boleh Memilih
jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Kamis (24/9) tentang gaji guru PPPK dibayar pusat, pengangkatan PNS harus tes, hingga honorer boleh memilih menjadi PPPK dan PNS. Simak selengkapnya!
1. Apakah Belum Ikut PPG Bisa Mendaftar CPNS Formasi Guru? Prof Nunuk Menjawab
Berikut ini informasi terbaru dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengenai seleksi CPNS formasi guru.
Kemendikdasmen siap membuka seleksi CPNS untuk formasi guru dengan jumlah kuota kurang lebih 139 ribu. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikdasmen Nunuk Suryani mengatakan pihaknya siap menuntaskan kekurangan guru yang saat ini jumlahnya mencapai 464.856 dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia dalam tiga tahun.
Selengkapnya di Bawah:
Apakah Belum Ikut PPG Bisa Mendaftar CPNS Formasi Guru? Prof Nunuk Menjawab
2. Pengangkatan PPPK ke PNS Harus Tes, Diadu dengan Fresh Graduate? Sudah Ditebak Hasilnya
Pengangkatan PPPK ke PNS harus tes lagi.
5 berita terpopuler sepanjang Kamis (24/9) tentang gaji guru PPPK dibayar pusat, pengangkatan PNS harus tes, hingga honorer boleh memilih menjadi PPPK dan PNS.
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