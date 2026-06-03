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5 Berita Terpopuler: Gaji ke-13 PPPK Sudah Tersedia, Kalau Alih Status P3K PW Jadi PNS Kapan? Ternyata Ada Sinyal Positif

5 Berita Terpopuler: Gaji ke-13 PPPK Sudah Tersedia, Kalau Alih Status P3K PW Jadi PNS Kapan? Ternyata Ada Sinyal Positif
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Ilustrasi PNS dan PPPK. Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Selasa (2/6) tentang gaji ke-13 sudah tersedia, alih status P3K kapan tuntas? Hingga ada sinyal positif dari alih status. Simak selengkapnya!

1. Gaji ke-13 PPPK Sudah Tersedia, Tunggu Upah Juni Selesai, ya

Aparatur Sipil Negara atau ASN di Lombok Tengah tampaknya tak perlu cemas kekurangan dukungan untuk biaya pendidikan keluarga. 

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Itu lantaran pemerintah setempat sudah menyediakan pembayaran gaji ke-13 tahun anggaran 2026. 

"Anggaran untuk pembayaran gaji ke-13 ASN itu telah disiapkan, tersedia. Total anggarannya tidak jauh beda dengan jumlah pembayaran tunjangan Idulfitri Rp 42 miliar," kata Sekretaris Daerah Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya di Lombok Tengah.

Baca Selengkapnya di Bawah:

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Gaji ke-13 PPPK Sudah Tersedia, Tunggu Upah Juni Selesai, ya

2. Rini: Gaji PPPK Dialihkan ke APBN, Alih Status P3K PW Cepat Tuntas

5 berita terpopuler sepanjang Selasa (2/6) tentang gaji ke-13 sudah tersedia, alih status P3K kapan tuntas? Hingga ada sinyal positif dari alih status. Simak se

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