5 Berita Terpopuler: Gaji PPPK Dibiayai APBN, Tendik Kecewa Berat pada DPR, Semua Harus Merata

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Minggu (4/10) tentang gaji PPPK dibiayai APBN, tendik kecewa berat pada DPR, hingga formasi jabatan PPPK harus merata. Simak selengkapnya!

1. PPPK Guru & Nakes Prioritas 2027, Tenaga Teknis-Tendik Kecewa Berat, DPR Bakal Didemo

PPPK guru dan tenaga kesehatan (nakes) menjadi prioritas penyelesaian masalah ASN di 2027.

Rapat paripurna DPR pun sudah menetapkan anggaran 2027 untuk gaji PPPK dari PPPK paruh waktu khusus guru dan nakes.

"Kami kecewa sekali dengan hasil rapat paripurna DPR RI 29 September 2026 yang hanya memihak kepada nakes dan guru saja," kata Ketua Umum Aliansi Merah Putih (AMP) Fadlun Abdillah kepada JPNN, Minggu (4/10).

Fadlun menegaskan PPPK dari tenaga teknis, tendik, dan jabatan lainnya di luar guru maupun nakes sangat terpukul mendengar hasil rapat paripurna DPR.

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PPPK Guru & Nakes Prioritas 2027, Tenaga Teknis-Tendik Kecewa Berat, DPR Bakal Didemo