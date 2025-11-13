5 Berita Terpopuler: Gaji PPPK Lancar, tetapi Belum Ada Sinyal Perpanjangan Kontrak, Sudah Saatnya MenPAN-RB & BKN Bertindak
jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Rabu (12/11) tentang gaji PPPK petugas MBG lancar, masa kontrak PPPK 2021 hampir habis, hingga MenPAN-RB & BKN diminta bertindak. Simak selengkapnya!
1. Masa Kontrak Kerja PPPK 2021 Habis Desember, Belum Ada Sinyal Perpanjangan
Bulan depan para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK 2021 di lingkungan Pemkab Jember, Jawa Timur, habis masa kontrak kerjanya.
Sayangnya, sampai saat ini belum ada tanda-tanda perpanjangan masa kontrak kerja PPPK 2021 dari pemerintah daerah setempat. Koordinator PPPK Kabupaten Jember Susiyanto mengungkapkan kegelisahan rekan-rekannya.
Pemkab Jember belum memberikan sinyal ada perpanjangan kontrak kerja.
Baca Selengkapnya, di Bawah:
Masa Kontrak Kerja PPPK 2021 Habis Desember, Belum Ada Sinyal Perpanjangan
2. Sudah Saatnya MenPAN-RB & BKN Menyiapkan Regulasi Peralihan PPPK Paruh Waktu
5 berita terpopuler sepanjang Rabu (12/11) tentang gaji PPPK petugas MBG lancar, masa kontrak PPPK 2021 hampir habis, hingga MenPAN-RB & BKN diminta bertindak
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pengumuman Buat Guru Madrasah & Pendidikan Agama: Cair, Naik
- SK PPPK Paruh Waktu Terkendala Anggaran, Full Time juga Gelisah
- Lulusan PPG Daljab 2025 Menerima TPG Mulai 2026, Guru Honorer Rp2 Juta
- Vera: ASN PPPK Harus Memahami Isi Perjanjian Kerja
- Momen Prabowo Memanggil PM Australia dengan Sebutan Albo
- Masa Kontrak Kerja PPPK 2021 Habis Desember, Belum Ada Sinyal Perpanjangan