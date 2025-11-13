menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » 5 Berita Terpopuler: Gaji PPPK Lancar, tetapi Belum Ada Sinyal Perpanjangan Kontrak, Sudah Saatnya MenPAN-RB & BKN Bertindak

5 Berita Terpopuler: Gaji PPPK Lancar, tetapi Belum Ada Sinyal Perpanjangan Kontrak, Sudah Saatnya MenPAN-RB & BKN Bertindak

5 Berita Terpopuler: Gaji PPPK Lancar, tetapi Belum Ada Sinyal Perpanjangan Kontrak, Sudah Saatnya MenPAN-RB & BKN Bertindak
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
ASN terdiri dari PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Rabu (12/11) tentang gaji PPPK petugas MBG lancar, masa kontrak PPPK 2021 hampir habis, hingga MenPAN-RB & BKN diminta bertindak. Simak selengkapnya! 

1. Masa Kontrak Kerja PPPK 2021 Habis Desember, Belum Ada Sinyal Perpanjangan

Bulan depan para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK 2021 di lingkungan Pemkab Jember, Jawa Timur, habis masa kontrak kerjanya. 

Baca Juga:

Sayangnya, sampai saat ini belum ada tanda-tanda perpanjangan masa kontrak kerja PPPK 2021 dari pemerintah daerah setempat. Koordinator PPPK Kabupaten Jember Susiyanto mengungkapkan kegelisahan rekan-rekannya. 

Pemkab Jember belum memberikan sinyal ada perpanjangan kontrak kerja.

Baca Selengkapnya, di Bawah:

Baca Juga:

Masa Kontrak Kerja PPPK 2021 Habis Desember, Belum Ada Sinyal Perpanjangan

2. Sudah Saatnya MenPAN-RB & BKN Menyiapkan Regulasi Peralihan PPPK Paruh Waktu

5 berita terpopuler sepanjang Rabu (12/11) tentang gaji PPPK petugas MBG lancar, masa kontrak PPPK 2021 hampir habis, hingga MenPAN-RB & BKN diminta bertindak

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI