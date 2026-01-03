menu
JPNN.com » Nasional » Humaniora » 5 Berita Terpopuler: Gaji PPPK Paruh Waktu Bikin Menangis, Perpres 115 Hanya Mengatur Staf SPPG, Kepala BKN Punya Solusi

5 Berita Terpopuler: Gaji PPPK Paruh Waktu Bikin Menangis, Perpres 115 Hanya Mengatur Staf SPPG, Kepala BKN Punya Solusi

5 Berita Terpopuler: Gaji PPPK Paruh Waktu Bikin Menangis, Perpres 115 Hanya Mengatur Staf SPPG, Kepala BKN Punya Solusi
Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh menghadiri acara pelantikan 3.442 PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Rabu (31/12). Foto: Humas BKN

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Jumat (2/1) tentang besaran gaji PPPK paruh waktu bikin menangis, Perpres 115 cuma mengatur PPPK SPPG, hingga Kepala BKN punya solusi soal PPPK paruh waktu. Simak selengkapnya! 

1. Silakan Disimak Kalimat Kepala BKN soal PPPK Paruh Waktu, Solusi Strategis!

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh menghadiri acara pelantikan 3.442 PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu (31/12). 

Hadir juga Kepala Kantor Regional III BKN Bandung, Wahyu. 

Pada kesempatan tersebut, Prof Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kota Bekasi dalam penataan non-ASN atau honorer.

Silakan Disimak Kalimat Kepala BKN soal PPPK Paruh Waktu, Solusi Strategis!

2. Tersenyum Saat Terima SK, Menangis Melihat Besaran Gaji PPPK Paruh Waktu

5 berita terpopuler sepanjang Jumat (2/1) tentang besaran gaji PPPK paruh waktu bikin menangis, Perpres 115 cuma mengatur PPPK SPPG

