5 Berita Terpopuler: Gaji PPPK Paruh Waktu Mengkhawatir, tetapi Coba Lihat SE Kepala BKN, Ternyata Masih Kurang?

1. Rizal Khawatir Gaji PPPK Paruh Waktu: Jangan-Jangan Rp 500 Ribu per Semester

Rizal, honorer K2 tenaga kependidikan (tendik) Kabupaten Kerinci sangat khawatir dengan gaji PPPK paruh waktu.

Rizal yang sudah mengabdi di atas 20 tahun ini digaji sangat minim.

Sebelumnya dibayar dari dana bantuan operasional sekolah (BOS) Rp 600 ribu per semester alias enam bulan. Belakangan, berkurang menjadi Rp 500 ribu per semester. Beruntung Rizal mendapatkan insentif Rp 1 juta per bulan dari Pemkab Kerinci.

2. Gaji PPPK Paruh Waktu Tak Tercantum di SK? Yuk, Lihat SE Kepala BKN