5 Berita Terpopuler: Gaji PPPK Paruh Waktu Mengkhawatir, tetapi Coba Lihat SE Kepala BKN, Ternyata Masih Kurang?

5 Berita Terpopuler: Gaji PPPK Paruh Waktu Mengkhawatir, tetapi Coba Lihat SE Kepala BKN, Ternyata Masih Kurang?

ASN terdiri dari PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu yang bersifat sementara. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Jumat (22/12) tentang gaji PPPK paruh waktu mengkhawatir, coba lihat SE Kepala BKN tak tercantum soal gaji, hingga coba cek jumlah ASN. Simak selengkapnya! 

1. Rizal Khawatir Gaji PPPK Paruh Waktu: Jangan-Jangan Rp 500 Ribu per Semester

Rizal, honorer K2 tenaga kependidikan (tendik) Kabupaten Kerinci sangat khawatir dengan gaji PPPK paruh waktu. 

Baca Juga:

Rizal yang sudah mengabdi di atas 20 tahun ini digaji sangat minim. 

Sebelumnya dibayar dari dana bantuan operasional sekolah (BOS) Rp 600 ribu per semester alias enam bulan. Belakangan, berkurang menjadi Rp 500 ribu per semester. Beruntung Rizal mendapatkan insentif Rp 1 juta per bulan dari Pemkab Kerinci.

Baca Selengkapnya, di Bawah:

Baca Juga:

2. Gaji PPPK Paruh Waktu Tak Tercantum di SK? Yuk, Lihat SE Kepala BKN

