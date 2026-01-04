menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » 5 Berita Terpopuler: Gaji PPPK Paruh Waktu Rp 250 Ribu, SK Belum Diteken Bupati, Tolong Jangan Menyepelekan

5 Berita Terpopuler: Gaji PPPK Paruh Waktu Rp 250 Ribu, SK Belum Diteken Bupati, Tolong Jangan Menyepelekan

5 Berita Terpopuler: Gaji PPPK Paruh Waktu Rp 250 Ribu, SK Belum Diteken Bupati, Tolong Jangan Menyepelekan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Honorer tendik yang mengikuti apel dan penyerahan SK PPPK paruh waktu secara simbolik telah memecahkan kegundahan dan kegalauan mereka. Foto dok. FHNK2I for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Sabtu (3/1) tentang gaji PPPK paruh waktu Rp 250 ribu, SK PPPK tahap 1 dan 2 ada yang belum diteken bupati, hingga tolong jangan menyelepekan virus superflue. Simak selengkapnya! 

1. Honorer Teknis Terbanyak Diangkat PPPK Paruh Waktu, Tendik Tuntas, Siap-Siap Full Time

Honorer teknis terbanyak diangkat menjadi PPPK paruh waktu, sedangkan tenaga kependidikan (tendik) tuntas. 

Baca Juga:

Mereka pun berharap segera menuju ke PPPK full time. Bahagia dan sujud syukur menyelimuti tendik kabupaten Ponorogo.

Mereka dilantik di penghujung tahun 2025. 

Baca Selengkapnya, di Bawah:

Baca Juga:

Honorer Teknis Terbanyak Diangkat PPPK Paruh Waktu, Tendik Tuntas, Siap-Siap Full Time

2. Gaji PPPK Paruh Waktu Rp250 Ribu, ASN Masih Honorer, Aneh

5 berita terpopuler sepanjang Sabtu (3/1) tentang gaji PPPK paruh waktu Rp 250 ribu, SK PPPK tahap 1 dan 2 ada yang belum diteken bupati

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI