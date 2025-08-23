5 Berita Terpopuler: Gaji PPPK Paruh Waktu Terungkap, Ada Juga THR, Jutaan Honorer Harus Tahu

jpnn.com - JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Jumat (22/8) tentang gaji PPPK paruh waktu terungkap, mereka juga dapat THR, hingga jutaan honorer harus tahu jadwal pengisian DRH. Simak selengkapnya!

1. Gaji Honorer Rp1 Juta, Diangkat PPPK Paruh Waktu R2, R3, R4, R3T Dibayar Sebegini

Gaji honorer Rp1 juta per bulan, tetapi saat diangkat PPPK paruh waktu nilainya berkurang jauh.

Kondisi ini dirasakan R2, R3, R4, dan R3T di kabupaten Pesawaran.

Mereka harus ikhlas digaji Rp350 ribu per bulan jika ingin diangkat menjadi ASN PPPK walaupun paruh waktu. Tak hanya itu, mereka wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan tidak akan menuntun perubahan gaji PPPK paruh waktu.

2. Sudah Dipastikan Besaran Gaji PPPK Paruh Waktu, juga Menerima THR