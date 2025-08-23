menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » 5 Berita Terpopuler: Gaji PPPK Paruh Waktu Terungkap, Ada Juga THR, Jutaan Honorer Harus Tahu

5 Berita Terpopuler: Gaji PPPK Paruh Waktu Terungkap, Ada Juga THR, Jutaan Honorer Harus Tahu

5 Berita Terpopuler: Gaji PPPK Paruh Waktu Terungkap, Ada Juga THR, Jutaan Honorer Harus Tahu
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi uang. Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Jumat (22/8) tentang gaji PPPK paruh waktu terungkap, mereka juga dapat THR, hingga jutaan honorer harus tahu jadwal pengisian DRH. Simak selengkapnya!

1. Gaji Honorer Rp1 Juta, Diangkat PPPK Paruh Waktu R2, R3, R4, R3T Dibayar Sebegini

Gaji honorer Rp1 juta per bulan, tetapi saat diangkat PPPK paruh waktu nilainya berkurang jauh.

Baca Juga:

Kondisi ini dirasakan R2, R3, R4, dan R3T di kabupaten Pesawaran.

Mereka harus ikhlas digaji Rp350 ribu per bulan jika ingin diangkat menjadi ASN PPPK walaupun paruh waktu. Tak hanya itu, mereka wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan tidak akan menuntun perubahan gaji PPPK paruh waktu. Baca Juga:

Baca Selengkapnya di Bawah:

Baca Juga:

Gaji Honorer Rp 1 Juta, Diangkat PPPK Paruh Waktu R2, R3, R4, R3T Dibayar Sebegini

2. Sudah Dipastikan Besaran Gaji PPPK Paruh Waktu, juga Menerima THR

5 berita terpopuler sepanjang Jumat (22/8) tentang gaji PPPK paruh waktu terungkap, mereka juga dapat THR, hingga jutaan honorer harus tahu jadwal pengisian DRH

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI