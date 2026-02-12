5 Berita Terpopuler: Gaji Tidak Manusiawi, Guru PPPK Paruh Waktu Menuntut Kesejahteraan Layak, Awas Kena â€˜Tendangâ€™
jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Rabu (11/2) tentang gaji tidak manusiawi, guru PPPK minta kesejahteraan yang layak, hingga awas pejabat busuk kena tendang Prabowo. Simak selengkapnya!
1. Gaji PPPK Paruh Waktu Tidak Manusiawi, Balik Lagi ke Diktum Pertama KepmenPANRB 16 Tahun 2025
Besaran gaji PPPK Paruh Waktu di banyak daerah sungguh memprihatinkan. Banyak sekali pemda yang memberikan gaji PPPK paruh waktu di bawah Rp 500 ribu per bulan. Ada yang Rp150 ribu. Terbanyak pada kisaran Rp 300 ribu.
Untuk guru PPPK Paruh Waktu, bahkan bisa lebih rendah dibanding tenaga teknis.
2. Ini Bukan Lagi Sinyal, Presiden Prabowo Bakal Tendang Pejabat Busuk
Hashim Djojohadikusumo mengatakan, Presiden Prabowo Subianto akan mencopot sejumlah pejabat bermasalah.
