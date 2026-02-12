menu
JPNN.com » Nasional » Humaniora » 5 Berita Terpopuler: Gaji Tidak Manusiawi, Guru PPPK Paruh Waktu Menuntut Kesejahteraan Layak, Awas Kena â€˜Tendangâ€™

5 Berita Terpopuler: Gaji Tidak Manusiawi, Guru PPPK Paruh Waktu Menuntut Kesejahteraan Layak, Awas Kena â€˜Tendangâ€™

5 Berita Terpopuler: Gaji Tidak Manusiawi, Guru PPPK Paruh Waktu Menuntut Kesejahteraan Layak, Awas Kena â€˜Tendangâ€™
Ratusan guru PPPK paruh waktu menunggu di luar kantor DPRD Tulungagung, Jawa Timur, Rabu (11/2/2026). Foto: ANTARA/HO - Soleh

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Rabu (11/2) tentang gaji tidak manusiawi, guru PPPK minta kesejahteraan yang layak, hingga awas pejabat busuk kena tendang Prabowo. Simak selengkapnya!

1. Gaji PPPK Paruh Waktu Tidak Manusiawi, Balik Lagi ke Diktum Pertama KepmenPANRB 16 Tahun 2025

Besaran gaji PPPK Paruh Waktu di banyak daerah sungguh memprihatinkan. Banyak sekali pemda yang memberikan gaji PPPK paruh waktu di bawah Rp 500 ribu per bulan. Ada yang Rp150 ribu. Terbanyak pada kisaran Rp 300 ribu. 

Untuk guru PPPK Paruh Waktu, bahkan bisa lebih rendah dibanding tenaga teknis.

Gaji PPPK Paruh Waktu Tidak Manusiawi, Balik Lagi ke Diktum Pertama KepmenPANRB 16 Tahun 2025

2. Ini Bukan Lagi Sinyal, Presiden Prabowo Bakal Tendang Pejabat Busuk

Hashim Djojohadikusumo mengatakan, Presiden Prabowo Subianto akan mencopot sejumlah pejabat bermasalah. 

