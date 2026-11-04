jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Selasa (3/11) tentang geger penangkapan jenderal gegara penyadapan, nomor telepon Prabowo dan Teddy disadap, hingga 264 perwira tinggi dirotasi. Simak selengkapnya!

1. Penggeledahan Ponpes Bikin AKBP Andika Kehilangan Jabatan

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mencopot AKBP Andika Dharma Sena dari jabatan Kapolres Sukoharjo.

Pencopotan perwira menengah Polri itu buntut dari ulah anak buah AKBP Andika menggeledah Pondok Pesantren Hamalatul Quran, Sukoharjo, Jawa Tengah.

Mutasi AKBP Andika tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2463/XI/2026 tertanggal 2 November 2026.

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Penggeledahan Ponpes Bikin AKBP Andika Kehilangan Jabatan

2. Heboh Isu Penangkapan Jenderal Soal Penyadapan, Mabes Polri Merespons Begini