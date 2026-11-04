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5 Berita Terpopuler: Geger Penangkapan Jenderal, Nomor Telepon Prabowo hingga Teddy Disadap, 264 Perwira Tinggi Dirotasi

5 Berita Terpopuler: Geger Penangkapan Jenderal, Nomor Telepon Prabowo hingga Teddy Disadap, 264 Perwira Tinggi Dirotasi
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Ilustrasi - Presiden Prabowo Subianto bersama Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat masih Kapolri, di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (24/4/2026). Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Selasa (3/11) tentang geger penangkapan jenderal gegara penyadapan, nomor telepon Prabowo dan Teddy disadap, hingga 264 perwira tinggi dirotasi. Simak selengkapnya!

1. Penggeledahan Ponpes Bikin AKBP Andika Kehilangan Jabatan

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mencopot AKBP Andika Dharma Sena dari jabatan Kapolres Sukoharjo.

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Pencopotan perwira menengah Polri itu buntut dari ulah anak buah AKBP Andika menggeledah Pondok Pesantren Hamalatul Quran, Sukoharjo, Jawa Tengah. 

Mutasi AKBP Andika tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2463/XI/2026 tertanggal 2 November 2026.

Selengkapnya di Bawah:

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Penggeledahan Ponpes Bikin AKBP Andika Kehilangan Jabatan

2. Heboh Isu Penangkapan Jenderal Soal Penyadapan, Mabes Polri Merespons Begini

5 berita terpopuler sepanjang Selasa (3/11) tentang geger penangkapan jenderal gegara penyadapan, nomor telepon Prabowo dan Teddy disadap

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