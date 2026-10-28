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5 Berita Terpopuler: Guru Non-ASN yang Gagal Lulus Seleksi CPNS Bagaimana? Begini Kalimat MenPAN-RB di Hadapan Ribuan PPPK

5 Berita Terpopuler: Guru Non-ASN yang Gagal Lulus Seleksi CPNS Bagaimana? Begini Kalimat MenPAN-RB di Hadapan Ribuan PPPK
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MenPANRB Rini Widyantini. Ilustrasi FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Selasa (27/10) tentang guru non-ASN yang gagal seleksi CPNS tidak akan di PHK, Menteri Rini beri penjelasan soal PHK PPPK, hingga simak penjelasan Dirjen Nunuk soal PPPK ditarik ke pusat. Simak selengkapnya!

1. Begini Kalimat Menteri Rini di Hadapan Ribuan PPPK dan PPPK Paruh Waktu

Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, memastikan tidak akan memutus kontrak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu maupun PPPK paruh waktu.

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Kebijakan Pemkab Jember tersebut mendapat apresiasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini. 

MenPAN-RB Rini bersama Anggota DPR RI Muhammad Khozin dan Bupati Jember Muhammad Fawait menemui ribuan PPPK saat penyerahan Surat Keputusan (SK) PPPK di Gedung  Olahraga (GOR) PKPSO Kaliwates, Kabupaten Jember, Senin (26/10).

Selengkapnya di Bawah:

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2. Ternyata Awal 2027 Baru PPPK Paruh Waktu yang Jadi ASN Pusat, Simak Penjelasan Dirjen Nunuk

5 berita terpopuler sepanjang Selasa (27/10) tentang guru non-ASN yang gagal seleksi CPNS tidak akan di PHK, Menteri Rini beri penjelasan soal PHK PPPK

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