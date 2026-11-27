jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Kamis (26/11) tentang guru PPPK 35+ ikut tes CPNS, ini formasi yang bisa dilamar, hingga jangan kaget dengan pernyataan Menteri Rini. Simak selengkapnya!

1. Dirjen Nunuk: PPPK 35+ Bisa Ikut Seleksi CPNS, tetapi Bukan Tahun Ini

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti telah mengumumkan kebijakan terbaru pemerintah soal pengangkatan guru PPPK penuh waktu menjadi PNS, saat peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2026 pada 25 November.

Kebijakan tersebut menjadi kado terindah di momen Hari Guru Nasional (HGN) tahun ini karena PPPK usia 35 tahun ke atas atau 35+ bisa ikut seleksi CPNS.

Para guru PPPK 35+ bertanya-tanya kapan mereka bisa mendaftar, karena saat ini pemerintah juga tengah membuka seleksi CPNS 2026. Namun, ada syarat para pelamar maksimal berusia 35 tahun.

Selengkapnya di Bawah:

Dirjen Nunuk: PPPK 35+ Bisa Ikut Seleksi CPNS, tetapi Bukan Tahun Ini

2. Guru PPPK 35+ Dapat Afirmasi Usia di Seleksi CPNS 2027, Bagaimana Tendik?