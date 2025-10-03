5 Berita Terpopuler: Guru PPPK Kena Sedih Seusai Ketemu Seskab Teddy, Ribut soal Pemangkasan?
jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Kamis (2/10) tentang guru PPPK sedih seusai bertemu Seskab Teddy, Purbaya mengaku mau dipukuli karena TKD, hingga petugas menemukan korban musala runtuh. Simak selengkapnya!
1. Bertemu Seskab Teddy, Guru PPPK Ini Malah Disemprot Netizen, Kok Bisa?
Guru PPPK asal Kabupaten Bogor bernama Fitri Maeti malah sedih setelah bertemu dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Dia tidak menyangka videonya saat menyerahkan surat Forum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (F-PPPK) Kabupaten Bogor untuk Presiden Prabowo Subianto viral di media sosial.
Dalam video itu, Fitri yang mengenakan jas hujan biru tampak mengadang rombongan Presiden Prabowo sambil menyerahkan surat yang isinya meminta agar PPPK dialihkan ke PNS. PPPK jangan dijadikan ban serep PNS.
Baca Selengkapnya, di Bawah:
Bertemu Seskab Teddy, Guru PPPK Ini Malah Disemprot Netizen, Kok Bisa?
2. Pangkas Dana TKD, Menkeu Purbaya Mau Dipukuli Bupati?
5 berita terpopuler sepanjang Kamis (2/10) tentang guru PPPK sedih seusai bertemu Seskab Teddy, Purbaya mengaku mau dipukuli karena TKD
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Ini 21 Tersangka Korupsi Dana Hibah Jatim, Ada Anggota DPRD Aktif, Anda Kenal?
- KPK Tetapkan 21 Tersangka Kasus Suap Dana Hibah Jatim, Anwar Sadad dan Eks Ketua DPRD
- RUU Sisdiknas Dibahas, Bu Susi Usul Anak Guru PPPK Mendapat KIP Kuliah
- KPK Panggil Wabup Mempawah Juli Suryadi
- Bertemu Seskab Teddy, Guru PPPK Ini Malah Disemprot Netizen, Kok Bisa?
- Kasus Haji, KPK Temukan Indikasi Kuota Petugas Disalahgunakan untuk Travel