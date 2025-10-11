menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » 5 Berita Terpopuler: Guru PPPK Masih Sulit Jadi Kepsek, Wapres Gibran Bereaksi, Gegara Banyak Pemborosan?

5 Berita Terpopuler: Guru PPPK Masih Sulit Jadi Kepsek, Wapres Gibran Bereaksi, Gegara Banyak Pemborosan?

5 Berita Terpopuler: Guru PPPK Masih Sulit Jadi Kepsek, Wapres Gibran Bereaksi, Gegara Banyak Pemborosan?
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Guru PPPK masih sulit jadi kepsek, padahal sudah ada regulasinya, simak curhatan Afni Abdur Rozaq. Foto dok. AAR for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Jumat (10/10) tentang guru PPPK masih sulit jadi kepsek, Wapres Gibran bereaksi soal Roy Suryo, hingga gegara Tito Karnavian tergur kepala daerah gegara pemborosan. Simak selengkapnya!

1. Silfester Matutina Ada di Jakarta, Pengacara Ancam Perkarakan Kejari Jaksel

Pengacara dari Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet) Silfester Matutina, Lechumanan mengungkapkan bahwa kliennya saat ini berada di Jakarta. 

Baca Juga:

"Intinya, Pak Silfester ada di Jakarta," kata Lechumanan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (9/10/2025). 

Dia menyampaikan itu untuk menanggapi upaya Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan mencari Silfester untuk dieksekusi penahanan seusai ditetapkan menjadi terpidana kasus penyebaran fitnah terhadap mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Baca Selengkapnya, di Bawah:

Baca Juga:

Silfester Matutina Ada di Jakarta, Pengacara Ancam Perkarakan Kejari Jaksel

2. Begini Reaksi Wapres Gibran Setelah Roy Suryo Ziarah ke Makam Keluarga Jokowi

5 berita terpopuler sepanjang Jumat (10/10) tentang guru PPPK masih sulit jadi kepsek, Wapres Gibran bereaksi soal Roy Suryo, hingga gegara Tito Karnavian

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI