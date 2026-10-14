5 Berita Terpopuler: Hari Bahagia PPPK Sebentar Lagi, tetapi Pengangkatan Bikin Penasaran, Jangan Persulit Pencairan TPG
jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Selasa (13/10) tentang hari bahagia PPPK sebentar lagi, pengangkatan ASN bikin penasaran, hingga PGRI minta jangan mempersulit pencairan TPG guru honorer. Simak selengkapnya!
1. Lusa Hari Bahagia bagi PPPK Paruh Waktu, Bukan Hanya Guru
Berikut ini kabar gembira bagi para PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.
Pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Ponorogo Harjono mengatakan penyerahan SK sekaligus penandatanganan perjanjian kerja tersebut dijadwalkan berlangsung di Gedung Korpri Ponorogo.
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Lusa Hari Bahagia bagi PPPK Paruh Waktu, Bukan Hanya Guru
2. Aturan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Jadi ASN Penuh Bikin Penasaran
Pemerintah berencana mengangkat guru PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu secara otomatis tanpa tes lagi pada 2027.
5 berita terpopuler sepanjang Selasa (13/10) tentang hari bahagia PPPK sebentar lagi, pengangkatan ASN bikin penasaran, hingga jangan mempersulit TPG
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