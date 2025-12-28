5 Berita Terpopuler: Heboh, Insentif Guru Honorer 2026 Naik, Wali Kota Ini Angkat Bicara

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Sabtu (27/12) tentang heboh nenek ditolak bayar tunai, insentif honorer naik tahun depan, hingga Wali Kota angkat bicara soal pengusiran nenek oleh Madas. Simak selengkapnya!

1. Tak Dipungut Tiket Masuk, Bandung Zoo Buka Terbatas di Tengah Sengketa Pengelolaan

Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo saat ini masih berpolemik terkait kepemilikan aset maupun pengelolaannya.

Meski begitu, di tengah kisruh tersebut perwakilan dari Yayasan Margasatwa Tamansari (YMT) masih membuka fasilitas seadanya.

Reporter JPNN.com pun mendatangi Bandung Zoo pada Sabtu (27/12) siang.

Dari luar tampak banyak kendaraan roda dua dan empat di area parkir.

