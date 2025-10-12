menu
5 Berita Terpopuler: Heboh Pemotongan TKD, Apakah Gaji PPPK Paruh Waktu Kecil Banget? BKN Buka Fakta Mengejutkan

Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN BKN Suharmen. Ilustrasi Foto: Mesya/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Sabtu (11/10) tentang heboh pemotongan TKD, gaji PPPK paruh waktu apakah sekecil honorer, hingga BKN buka fakta mengejutkan soal honorer K2 bodong. Simak selengkapnya!

1. Mengapa Honorer K2 Bodong Bisa Diangkat PPPK? Deputi Suharmen BKN Buka Fakta Mengejutkan

Keberadaan honorer K2 bodong di DKI Jakarta yang diangkat PPPK 2024 bikin publik terhenyak. 

Pasalnya, keberadaan lima honorer K2 bodong ini getol disuarakan Ketum Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN) Fadlun Abdillah, bahkan masalah ini sudah dilaporkan ke Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jakarta dan Inspektorat DKI Jakarta lengkap dengan data-datanya. 

Menurut Fadlun, tujuan pelaporan tersebut agar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) tidak memanipulasi data honorer.

Mengapa Honorer K2 Bodong Bisa Diangkat PPPK? Deputi Suharmen BKN Buka Fakta Mengejutkan

2. Empat Aspirasi Utama PPPK & Honorer Sudah Diterima KSP, Ditunggu Hasilnya

