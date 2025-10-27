5 Berita Terpopuler: Hidup Prihatin Gegara TKD Dipangkas, Tunjangan Guru Honorer Cuma Angan-Angan

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Minggu (26/10) tentang KDM singgung TKD yang dipangkas bikin hidup prihatin, intensif guru honorer cuma angan-angan, hingga Mahfud MD bicara soal Whoosh. Simak selengkapnya.

1. Kenaikan Insentif Rp 400 Ribu Hanya Angan-Angan, Banyak Honorer Tidak Dapat Tahun Ini

Kenaikan tunjangan atau insentif Rp 400 ribu yang akan diberlakukan per Januari 2026 hanya menjadi angan-angan.

Jangankan Rp 400 ribu, insentif tahun ini sebesar Rp 300 ribu saja tidak dinikmati semua guru honorer.

Ketua Umum Aliansi R2 R3 Indonesia Faisol Mahardika mengungkapkan kebijakan pemberian tunjangan bagi guru honorer yang diluncurkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tahun ini tidak merata.

2. Didorong KPK Laporkan Dugaan Mark Up Anggaran Proyek Whoosh, Mahfud MD: Ngapain, Buang-Buang Waktu